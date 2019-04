Reacția unui om al străzii când poliția îi aduce înapoi șobolanul de care avea grijă. VIDEO

După ce neobișnuitul animal de companie a dispărut, timp de câteva săptămâni, acesta a fost găsit și redat stăpânului, cu ajutorul poliției.

Vedeți imagini cu momentul în care Lucy ajunge din nou în grija lui Chris în galeria foto.

Bărbatul fără adăpost în vârstă de 59 de ani este cunoscut în oraș, întrucât el este întotdeauna însoțit de șobolanul său pe nume Lucy, pe care îl ține într-o cutie. În urmă cu câteva săptămâni, însă, Lucy a dispărut când Chris s-a dus la baie și a lăsat animalul afară, într-o cutie. Astfel, el a presupus că animalul său de companie a fost furat, scrie BBC News.

Great news!

Officers from Sydney City Police Area Command have reunited a homeless man and his pet rat today, after she went missing last week.

Thanks to our followers, Lucy was safely retrieved today and returned to her owner. pic.twitter.com/BPPe7lQZP9