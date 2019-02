Omul străzii devenit „erou local”, după ce a văzut pe jos bijuterii de 11.000 euro. VIDEO

Grimsby Live

Un om al străzii din Marea Britanie a devenit erou local, pentru gestul lui de a înapoia bijuterii și aur în valoare de 11.000 de euro, după ce a asistat la un jaf comis de doi indivizi.

Anthony Porter (34 de ani) a povestit că se afla în apropierea unui magazin de bijuterii de pe o stradă din Grimsby în momentul jafului.

Doi bărbați mascați au venit pe o motocicletă, iar unul dintrei ei a spart cu toporul geamurile magazinului și a reușit să fugă cu bijuterii în valoare de aproximativ 11.000 de euro.

Bărbatul le-a sărit în ajutor angajaților magazinului care au plecat pe urmele hoților și au reușit să-l prindă pe unul dintre ei. În timpul încăierării, hoțul a scăpat bijuteriile, iar Anthony le-a ridicat și le-a înmânat angajaților.

"Imediat ce am auzit zgomotele de topor, m-am dus și i-am smuls masca pe care o avea pe față. Am luat bijuteriile căzute pe jos și le-am înapoiat proprietarilor. Am nevoie de bani, dar nu idolatrizez banii. Banii sunt Dumnezeul altor oameni, nu al meu. Sunt pe străzi de 15 ani, dar nu iau de la alții", a declarat bărbatul, citat de The Mirror.

Pentru fapta sa, Anthony a primit un telefon mobil și bani pentru mâncare de la proprietarul magazinului, David James.

Un bărbat de 40 de ani a fost arestat de poliția din Humberside, sub acuzația de tentativă de jaf. Celălalt hoț a reușit să fugă de la locul faptei, cu o motocicletă, iar poliția a cerut ajutor pentru a-l identifica.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer