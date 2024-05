Reacția unui milionar când a primit un dolar de la un copil care a crezut că este om al străzii. Momentul a fost filmat

Fără să piardă prea mult timp, puștiul s-a îndreptat spre el și i-a oferit de pomană. Întâmplarea a fost o lecție de viață pentru ambii protagoniști.

La 42 de ani, Matt a pus pe picioare şi a vândut mai multe companii în valoare de sute de milioane de dolari. Spune însă că nu s-a simțit niciodată mai bogat ca în ziua în care a primit… un dolar.

9-year-old Kelvin Ellis Jr. wanted to help the homeless, so he offered his last dollar to a man he saw praying outside a Louisiana café. To his surprise, the man was a multimillionaire, who has now been inspired by Kelvin's generosity. @SteveHartmanCBS is On the Road. pic.twitter.com/MUv9ipfnvP