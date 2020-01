Explicația unui bărbat care a ocupat abuziv o casă: "Era deschis". De ce crede că proprietara ar trebui să îi mulțumească

Surpriză de proporții pentru o femeie din Arad, care s-a întors acasă din concediu și și-a găsit locuința ocupată de alte persoane.

Oamenii au forțat ușa și s-au instalat confortabil înăuntru, ba mai mult, au început să facă și curățenie, ca să le fie șederea cât mai plăcută.

Jandarm: „Ați intrat fără acordul lor”

Individ: „Era deschis”

Jandarm: „Și ce dacă era deschis, dacă e deschis la mine acasă intrați înăuntru? Îi casa lor, nu-i casa dumneavoastră!”

Individ: „Eu am făcut curățenie, am făcut tot și am zis să fiu aicea! Uitați, n-am apucat să șterg toți păianjenii de pe sus”.

Zece zile au locuit în casă cei trei chiriași clandestini, timp în care panoul electric a arătat că au consumat și curent să se încălzească.

Bărbații au fost gășiți în casă chiar de proprietară, întoarsă din străinătate. Tot acolo i-au găsit și jandarmii, chemați de urgență.

Au declarat că știau că nu locuiește nimeni acolo, așa că s-au gândit să se instaleze ei. Erau chiar convinși că proprietara va fi mulțumită când va vedea că au făcut curățenie.

Acum sunt anchetați pentru distrugere și violare de domiciliu.