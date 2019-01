Reacția lui Meghan Markle după ce a fost făcută ”grasă” de o femeie. VIDEO

Ducesa de Sussex a vizitat în această săptămână un adăpost pentru animale părăsite, pe care îl patronează și unde a stat de vorbă cu angajații, relatează ABC News.

Reporterii au filmat un episod care a ridicat câteva sprâncene. La un moment dat, una dintre angajatele centrului, o femeie din Jamaica, Peggy McEachrom, i-a făcut ducesei un compliment mai îndrăzneț.

”Ce doamnă încântătoare ești! Dumnezeu să te binecuvânteze! Și ești o doamnă grasă.” i-a spus angajata adăpostului arătând cu mâna spre burta ei. Meghan Markle a izbucnit în râs și i-a răspuns ”Îmi asum asta!”. ”Ducesa de Sussex a avut răspunsul perfect”, au lăudat-o tabloidele la unison.

Aceeași Peggy McEachrom a prezis că ducesa va naște un băiat.

Pregnant Meghan Markle had the perfect response to a woman who called her a "fat lady." https://t.co/D56o3vwaKz pic.twitter.com/8YhQ35WVTY