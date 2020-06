Războiul miliardarilor. Elon Musk vrea să ”spargă monopolul” lui Jeff Bezos

De vină, este o decizie luată de Amazon, compania patronată de cel mai bogat om de lume, Jeff Bezos, scrie The Independent.

O carte intitulată ”Adevăruri nespuse despre Covid-19 și despre măsurile de izolare” a fost refuzată inițal de Amazon. ”Nu corespunde cu regulile noastre”, a fost mesajul primit de autorul Alex Berenson și postat pe twitter.

Unul dintre comentarii i-a aparținut lui Elon Musk. Patronul Tesla și SpaceX i-a transmis lui Jeff Bezos că ”este o nebunie”.

”Este timpul să spargem Amazon. Monopolurile sunt ceva greșit”, a mai scris Musk într-un alt mesaj.

This is insane @JeffBezos

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!