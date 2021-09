Proiect inedit în România. Când vom putea vedea primele drone care livrează mâncare

Anul următor, am putea vedea primele drone în România, care livrează mâncare. Este un proiect îndrăzneț, pe care speră să-l pună în practică, doi antreprenori din Cluj.

Potrivit lor, restaurantele ar putea onora mai multe comenzi, în orașele mari, dacă traficul nu ar fi aglomerat. Dronele nu sunt ieftine, dar investiția se recuperează în timp. În Oradea, se lucrează deja la un prototip. În Statele Unite, Australia sau China, dronele livrează deja mâncare, produse cosmetice sau echipamente medicale.

Cătălin și Virgil au deschis în urmă cu 2 ani, în Cluj, un restaurant vegetarian. Au cel puțin 120 de comenzi pe zi. Majoritatea clienților preferă să comande acasă sau la birou. Din cauza traficului și a numărului mic de curieri, reușesc cu greu să onoreze toate comenzile. Au găsit, însă, o soluție. Livrările cu drone.

„Asta urmează să facem în anul următor, să facem un prim proiect pilot cu o singură dronă, un singur cartier, poate chiar un singur ansamblu rezidențial în care să livrăm, să vedem în primul rând viabilitatea din punct de vedere tehnic, cât de ușor e să transporți mâncarea cu drona și să o duci înapoi și iar să transporți”, a declarat Cătălin Briciu.

În Oradea, de exemplu, se lucrează acum la adaptarea unor drone de mari dimensiuni pentru astfel de livrări. Proiectul nu a ajuns încă în faza de testare.

„Cutia în sine are 4 părți de prindere unde este ținută ea. Are o ușiță prin care se introduc lucrurile care vor fi transportate cu ea. Fiind foarte ușor de aterizat sau nici nu trebuie neapărat să fie aterizată că să scoată din ea. Autonomia este în jur de, depinzând de greutate, între 28 și 40 de minute. 40 normal dacă nu are nimic pe ea. Costul? Începe de la 28.000 lei în sus”, a explicat Kolcsar Istvan, specialist drone.

Livrările cu drone au fost implementate deja în Statele Unite, Australia, Nouă Zeelandă și în anumite zone din China. Regulile de zbor sunt stricte. Traseul lor este foarte bine pus la punct. Nu au voie să zboare noaptea, deasupra drumurilor principale și nici peste mulțimi de oameni.

Doar în Australia au fost onorate până acum peste 100.000 de comenzi, iar dronele nu livrează doar mâncare, ci și medicamente, cosmetice sau jucării. În general, produse de mici dimensiuni.

În plus, livrările cu drone s-au dovedit extrem de utile în pandemie. În Canada, de exemplu, au fost transportate inclusiv echipamente medicale, teste rapide sau, în unele cazuri, vaccinuri.