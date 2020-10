Primar reales, acuzat că a agresat-o pe contabila instituției în propriul birou. Care este motivul

Deşi alegerile locale s-au încheiat, conflictele continuă şi după aflarea rezultatelor! La primăria din Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, edilul-șef reales în funcţie este acuzat de contabila instituţiei că a fost violent şi ar fi agresat-o.

Femeia de 58 de ani spune că a fost trasă de păr, pentru că şeful ei o suspecta că l-a denigrat în campania electorală. Revoltată, contabilă a depus plângere la poliţie.

Contabila primăriei povesteşte că, în dimineaţa în care a aflat rezultatele alegerilor locale, a mers să îşi felicite şeful - edilul reales al comunei. Atunci a început scandalul:

Silvia Fiscutean, contabila primărie: I-am întins mâna, el mi-a dat peste mâna şi a început să îmi adreseze cuvinte jignitoare. Mi-a blocat uşa cu piciorul, a băgat mâna prin uşa şi m-a tras de cap. În încercarea de a mă împinge, m-am lovit de tocul uşii, am strigat să mă lase, mi-a lăsat mâna din păr, în momentul acela am reuşit să închid uşa şi am sunat la 112.

Angajată primăriei spune că are şi o înregistrare audio cu întreaga scenă.

Dialog audio: Nu-ţi permit să mă faci aşa, nu-ţi permit să-mi vorbeşti aşa, sun la 112, suna, lasă-mă în pace mai Ionuţ, lasă-mă în pace / Cum să te las în pace? Ai făcut campanie împotriva mea / Nu am făcut nici o campanie.

Imediat după incident, femeia a depus plângere la poliţie.

Ioan Fiscutean, soţul femeii: "Ea a dat să intre în birou, el a blocat uşa de la intrare, timp în care a prins-o de păr şi a dat-o cu capul de tocul uşii. E strigător la cer, spera ca justiţia să îşi facă treaba.

Edilul comunei neagă toate acuzaţiile.

Ioan Mate, primar Sâmihai de Câmpie: Este o minciună sfruntată, nu m-am atins de ea, nu am dat mâna cu ea, nici nu am prins-o de păr cum spune ea, deci este o insinuare. I-am mai spus că, săptămâna trecută, şi-a luat concediu medical să stea acasă nu să facă campanie. Exista o inregistare audio, da, cum am vorbit cu ea, înregistrările se pot falsifica, se pot face cum vor ei.

Iulia Nușfelean, purtător de cuvant IPJBN: Am fost sesizaţi prin 112 despre faptul că un funcţionar public de pe raza judeţului BN, şi un candidat la funcţia de primar, în timp ce se aflau în incinta primăriei ar fi fost agresaţi verbal şi fizic de către primarul comunei.

Poliţiştii au deschis un dosar pentru purtare abuzivă şi continuă cercetările.