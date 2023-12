Prima persoană care a intrat pe „Ușa Iadului” a dezvăluit ce a găsit înăuntru. Un sunet l-a marcat | FOTO

Exploratorul George Kourounis este celebru pentru faptul că mereu căută senzații tari și adrenalină. În 2013, cercetătorul a bifat o drumeție în îndepărtatul Turkmenistan, iar aceasta ar putea fi una dintre cele mai curajoase expediții ale sale de până acum.

Acolo, Kourounis a fost prima persoană care a coborât în groapa de foc adâncă de 30 de metri, cunoscută sub numele de "Ușa Iadului", potrivit Unilad.

Acest crater adânc se află într-un câmp de gaze naturale uriaș, care arde neîncetat de zeci de ani în Asia Centrală.

Sam Cossman & George Kourounis are among the first explorers to step foot inside the worlds most dangerous and inaccessible volcano, Marum Crater. More people have visited the moon than the firey depths of this spectacular and deadly location

Se crede că totul a început după ce o platformă petrolieră sovietică a căzut în crater în 1971, fiind luată decizia de a da pur și simplu foc gropii în încercarea de a scăpa de platformă, mai notează sursa citată.

Kourounis își dorea de multă vreme să viziteze locația din Turkmenistan, iar într-un final a și reușit.

On November 6,2013, George Kourounis became the first person to descend 100 feet into Darvanza Gas Crater (Gate to Hell). Describing inside the gas crater in his interview to National Geographic as "a coliseum of fire—just everywhere you look it's thousands of these small… pic.twitter.com/SPepu91291