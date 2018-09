Prima ediție a concursului ”Fotograful anului în România”

Pro TV

În România are loc anul acesta prima ediție a concursului ”Fotograful anului”, eveniment care aduce în atenția publicului cei mai buni creatori români din acest domeniu.

Concursul are 12 secțiuni, cu premii de peste 85.000 lei și un juriu format din profesioniști români și străini, asociați cu publicații de prestigiu, membri în juriile celor mai importante competiții de profil din lume.

Fotograful Anului în România este o competiție care acoperă genuri de fotografie diverse: arhitectură, peisaj, portret, natură & wildlife, street, fotografie documentară, fotojurnalism, eveniment, fashion, fine art & creativ, comercial & produs, OPEN.

Premiile Fotograful Anului în România se vor decerna pe 7 octombrie, la București, într-o gală la Cinema Pro. Marele premiu va fi acordat celei mai bune imagini sau serii de imagini înscrise în concurs și este în valoare de 30.000 de lei.

De asemenea, se va acorda câte un premiu de 3000 de lei pentru fiecare secțiune, mai puțin OPEN, unde recompensa este în produse și servicii.

Juriul competiției este prezidat de britanicul Roger Tooth, fotograf și fost director al departamentului de fotografie The Guardian. Ceilalți membri ai juriului, fotografi, experți în fotografie, curatori sau editori foto sunt: Dean C.K. Cox (The Associated Press), Alex Gâlmeanu (fotograf, România), Jim Casper (LensCulture), Ioana Moldovan (fotograf, România), Craig Allen (The New York Times), Anne Farrar (National Geographic Traveler SUA), Iurie Belegurschi (fotograf, Islanda), Rui Palha (fotograf, Portugalia), Peter Svoboda (Head Curator la 1x.com), Vaughn Wallace (National Geographic SUA) și Anca Cernoschi (fotograf, România)

Platforma Fotograful Anului în România își mai propune să ofere celor mai buni dintre participanți: burse, stagii de pregătire și cursuri, precum și mentorat cu fotografi și editori foto ai unor publicații internaționale.

Expoziția cu fotografiile câștigătoare va fi lansată la București în octombrie 2018, iar pe parcursul anului 2019 va putea fi văzută în marile orașe din România, într-un proiect comun cu Rețeaua Națională a Muzeelor din România.

Înscrierile se pot depune în perioada 25 iunie – 10 septembrie 2018.

Concursul Fotograful Anului în România este organizat de Bucharest Photofest, cel mai mare festival internațional de fotografie din București, împreună cu Fotografia Românească, una dintre cele mai numeroase comunități online de fotografi din România.

Mai multe detalii găsiți pe www.fotografulanului.ro.

