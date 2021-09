Povestea patiserului care trăiește de trei ani asemenea unui hobbit din „Lord of the Rings”

Instagram

Nicolas Gentile, un patiser italian în vârstă de 37 de ani, a început să-și trăiască viața asemenea unui hobbit din „Lord of the Rings” acum trei ani, pe o bucată de pământ dintr-o zonă rurală a Italiei.

Bărbatul și-a construit propria versiune a zonei Shire pe o bucată de pământ într-o zonă idilică din Italia, Bucchianico. Nicolas a proiectat totul de la zero și a construit o mica vizuină de hobbit, asemănătoare celei din „Lord of the Rings”.

Acesta spune că trăiește o viață de hobbit, documentând totul pe Instagram. Italianul postează imagini cu locuința sa, dar și cu activitățile sale.

„Am iubit întotdeauna literatura și filmele fantasy. Dar într-un punct al vieții am simțit că trăiesc aventurile altora și nu pe ale mele. Așa că m-am decis să îmi trăiesc viața precum personajele din filmele pe care le iubesc”, a spus Nicolas Gentile pentru insider.com.

Italianul lucra ca patiser-șef în Abruzzo atunci când a realizat că zona în care locuia semăna destul de mult cu zona Shire din „Lord of the Rings”. Așa că în 2018 a cumpărat un teren și a construit o casă de hobbit pentru familia sa, într-o zonă împădurită din mijlocul unor dealuri.

Acesta nu a vrut să dezvăluie cât l-a costat toată construcția, însă a declarat că și-a consumat aproape toate economiile pe care le strânsese de-a lungul vieții.

În prezent lucrează la extinderea zonei pentru a construi un sat pentru hobbiți care se va numi „Ținutul Gentile”.

Italianul a mai spus că nu își dorește să transforme acea zonă într-una turistică.