Povestea inventatorului care vrea să facă copii cu robotul sexual creat chiar de el

Sergi Santos, inventatorul spaniol al unui robot sexual, lucrează la un proiect prin care aceștia să poată face copii.

În opinia sa, este doar o chestiune de timp până când vor avea loc căsătorii între roboți și oameni. De aceea, primul „prototip” care va putea face copii este chiar robotul său Samantha.

„Oamenii o percep pe Samantha ca pe ceva ciudat despre care doar citești. Dar este o chestiune de timp până când acești roboți le vor lua joburile, se vor căsători cu copiii lor, cu nepoții și prietenii lor. Trebuie să-și amintească că până acum câțiva ani, telefoanele mobile nu erau esențiale, însă acum nu mai putem funcționa fără ele”, a spus Santos, conform NY Post.

De aceea, în 2017 a început să dezvolte un proiect prin care să „îmbunătățească” robotul Samantha.

„Pot să-i fac să poarte copii, nu e așa dificil. Mi-aș dori să am un copil cu un robot. Folosind ce am creat deja, l-aș putea programez să aibă valori imane, plus concepte precum frumusețea și dreptatea – valori pe care le au și oamenii. De aici, la a face un copil cu robotul meu va fi extrem de simplu. O să fac un algoritm al credințelor mele pe care le voi combina cu ceea ce crede ea, iar apoi le voi printa în format 3D. Exact, copilul meu cu robotul va fi scos la o imprimantă 3D. Nu văd complicații”, a adăugat el, subliniind că roboții vor moșteni planeta în viitorul îndepărtat.

Sergi Santos este căsătorit de 16 ani cu Maritsa Kissamitaki, însă pe aceasta nu o deranjează relația acestuia cu Samantha. Mai mult, soția sa îl și ajută să lucreze la acest proiect.

„Multor oameni nu le pasă că nu mai există dinozauri. În 60 de milioane de ani, oricum nu-i va mai păsa de noi cui va exista pe Pământ. Vor spune: „oh, au existat oameni”, dar nu o să le pese. Cine știe ce mai urmează să apară după noi?”

