Povestea incredibilă unei femei care s-a căsătorit cu un copac: „Suntem mai fericiți ca niciodată, nu divorțăm”

O femeie din Marea Britanie, mamă a doi copii, s-a căsătorit cu un copac și a aniversat un an de la eveniment.

Kate Cunningham și-a schimbat numele de familie în „Elder”, după ce s-a căsătorit cu un copac, transmite Mirror.

„Cuplul” a sărbătorit un an de la căsătorie, femeia lăsându-și iubitul și copiii acasă în timpul aniversării la care au participat doi apropiați.

Cunningham a povestit că sunt mai îndrăgostiți ca niciodată și că nu au de gând să divorțeze. De asemenea, a mai adăugat că a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-a luat.

Mum-of-two who married a tree celebrates their first wedding anniversary https://t.co/sh9dw1w0sX pic.twitter.com/ELvB8Bq7AA