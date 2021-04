Povestea emoționantă a preotului care de un an stă cu bolnavii Covid de la Spitalul Suceava: ”Dacă mă îmbolnăvesc, mă tratez”

Preotul Constantin Diaconașu stă de un an, zi și noapte, cu bolnavii Covid de la Spitalul Județean Suceava și merge inclusiv la ATI, echipat ca orice angajat, ori de câte ori este chemat. Poartă trei măști odată și spune că nu îi este frică de boală.

Spitalul de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava are propria biserică în curte, iar preotul Constantin Diaconașu este angajatul unității medicale, scrie Monitorul de Suceava.

Preotul echipat corespunzător și instruit în privința regulilor de protecție are acces în toate secțiile și oferă asistență spirituală bolnavilor de Covid-19 la orice oră din zi și din noapte din aprilie 2020, când Suceava era epicentrul pandemiei din România.

Numai la ATI a fost chemat la peste 100 de bolnavi, iar pacienții Covid au mereu întâietate.

„Dacă te sună seara un bolnav care e internat la Ortopedie sau la Interne și nu este în stare foarte gravă, poți să-i mai spui că mergi la el mâine dimineață, dar la bolnavii de Covid m-am dus prompt, imediat, de fiecare dată când am fost solicitat. Când a fost nevoie, am mers și în ATI, fie că a fost zi, fie că a fost la miezul nopții. Mă echipez rapid și am plecat”, povestește părintele.

”Dacă moare cineva care m-a chemat și nu m-am dus, cum mai pot eu să dorm?”

Preotul poartă câte un echipament special de protecție, în funcție de secția pe care se află pacientul, pentru care are mai multe genți mereu pregătite. Dar de fiecare dată are trei ciupici, trei măști și trei perechi de mănuși.

„Dacă îmbrac halatul lung „170”, reverenda rămâne pe mine. Pun trei rânduri de ciupici, trei măști, trei perechi de mănuși și trei capeline. Când secția nu este de halat „170”, iau combinezon. Cu combinezon nu mai pot să îmbrac și reverenda. Patru genți port în mașină – geantă Covid, geanta non Covid pentru cronici, pentru maternitate și pentru ceilalți bolnavi. Au fost zile în care am mers și de șapte, opt ori la bolnavi. Acum vin de la Infecțioase, de la o doamnă”, povestește preotul Diaconașu, vineri seara, aproape de ora 21.00.

Părintele spune că își face doar datoria și nu-i este frică de Covid-19.

„Dacă mă îmbolnăvesc, mă duc la spital și mă tratez”, povestește râzând preotul, care recunoaște totuși că prima dată când s-a îmbrăcat în combinezon a avut emoții.

„Aveam trei măști, mă gândeam că n-o să pot să respir, dar n-am avut nici o problemă”, mărturisește părintele. În ajun de Crăciun și Bobotează a stat câte 7-8 ore îmbrăcat în costum de protecție, până a trecut pe la toți cei care au avut nevoie de el.

„Îmi fac doar datoria. Dacă moare cineva care m-a chemat și nu m-am dus, cum mai pot eu să dorm?”, spune preotul Diaconașu.

Din ”Lombardia României”, Suceava a ajuns la cea mai mică rată de infectare din România

Managerul Spitalului de Urgență Suceava, dr. Alexandru Calancea, consideră normal ca pacienții internați, inclusiv cei cu Covid, să primească asistență spirituală, dacă o solicită, cu respectarea regulilor de prevenție.

„Părintele a mers la bolnavi întotdeauna când a fost nevoie, când au fost solicitări din partea familiei pentru cei in stadiul terminal, plus la sărbătorile cu Ajun, adică la Crăciun și Bobotează. Este un lucru normal. Din iunie 2020 am oficializat cu o dispoziție scrisă această situație”, a declarat doctorul Calancea.

Acesta a mai precizat că instruirea părintelui referitoare la regulile sanitare din spital se face periodic, exact ca în cazul tuturor celorlalți angajați.

Suceava a ajuns din ”Lombardia României”, așa cum era poreclită acum un an de zile din cauza situației extrem de grave de aici, la cea mai mică rată de infectare din țară.