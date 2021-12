Poveste emoționantă în Botoșani. Un pensionar a salvat un pui de căprioară acum 7 luni, iar acum sunt de nedespărțit

Un pui de caprioară a fost salvat de la moarte sigură de către un pensionar din Botoșani.

Timp de șapte luni bătrânul i-a oferit toată dragostea, iar acum animalul s-a atașat atât de mult de salvatorul lui, încât îl urmează peste tot prin gospodărie. Specialiștii spun că, pentru a fi protejată, sălbăticiunea va rămâne în continuare în grija bătrânului, pentru că nu ar rezista în mediul natural. Între timp se caută soluții pentru ca puiul să fie dus într-o rezervație.

Puiul de căprioară a fost găsit de bărbatul de 75 de ani în urmă cu șapte luni, când se afla la cules de ciuperci, în pădure.

Pentru că bietul animal abia mai mișca i s-a făcut milă de el, l-a adus acasă și l-a hrănit cu lapte. În scurt timp, puiul și-a revenit și a putut să se țină singur pe picioare. Fiind crescut cu multă dragoste, căprioara s-a atașat de salvatorul lui, iar acum îl urmează prin toată gospodăria.

Citește și Povestea emoționantă a Mădălinei, un pui de căprioară salvat de la moarte de un bărbat din Botoșani

Sergiu Patz, salvatorul puiului de căprioară: "Era ghemuită. Avea un kilogram și jumătate. Tremura. Am luat-o de acolo și mă întrebam dacă o să trăiască sau nu. Am pus-o la sân și am venit acasă. O săptămână am hrănit-o cu lapte, cu lingurița. Nu putea merge pe picioare."

Bătrânul a îngrijit sălbăticiunea cu mâncare și medicamente din banii lui, o pensie de doar 1.600 de lei.

Sergiu Patz, salvatorul puiului de căprioară: ”Am luat lapte din sat. 13 kilograme de lapte pe săptămână mânca. Acum mănâncă orice îi dau: grăunțe, mere. E atașată de mine și de familia mea. Mă credeți că eu plâng?! Cum să nu plâng. O iubesc!”

Vecinii au aflat abia după câteva luni de isprava bătrânului și au rămas impresionați de gestul lui. Chiar și copiii curioși pot vedea puiul de căprioară și se pot împrieteni cu el.

Vecină: ”Un gest foarte frumos a făcut că a salvat-o. Dacă cădea în mâinile altcuiva era deja pus pe masă. Vecinul are un suflet bun. Iubește animalele.”

Copil: ”Ea nu s-a împrietenit cu mine, dar eu m-am împrietenit cu ea. E frumoasă.”

Reprezentanții Direcției Silvice Botoșani spun că, pentru moment, cel mai indicat pentru supraviețuirea puiului de căprioară este ca el să rămână în grija salvatorului până ce va fi găsită o soluție pentru mutarea lui într-o rezervație sau grădină zoologică. Dacă ar fi eliberat în sălbăticie, cu siguranță nu ar supraviețui.

Marius Havriș, director Direcția Silvică Botoșani: "Din punct de vedere legal, creșterea unui animal sălbatic în captivitate este interzis. Pe de altă parte, având în vedere că este crescut în captivitate, a fi eliberat acum în fond forestier nu știm dacă se va adapta sau dacă nu va fi victima altor animale sălbatice. Suntem într-o situație foarte complicată în acest moment.”