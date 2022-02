Pompierul din Botoșani care a câștigat un ultra-maraton în Laponia, la -35 de grade, pentru copiii cu autism. Galerie foto

StirilePROTV

Un pompier de la ISU Botoșani, care a câștigat un ultra-maraton în condițiile vitrege, în Laponia, a fost sărbătorit de colegii lui la sosire.

De-a lungul timpului, Iulian Rotariu a alergat mii de kilometri prin arșița deșertului sau ger mușcător, la concursuri organizate în Asia, Africa, America de Sud, Australia sau în Antarctica. Cursa din Laponia a fost a cincea câștigată în ultimii trei ani. A dedicat-o copiilor cu autism din Botoșani, iar pentru asta a fost decorat de șeful statului.

Iulian Rotariu are 46 de ani și e subofițer operativ la Departamentul de Pompieri al ISU Botoșani. Pe 26 ianuarie, după ce a alergat două zile prin zăpadă și ger cumplit, pompierul a fost desemnat câștigatorul cursei Nomad, din Laponia. A purtat drapelul României 270 de kilometri.

În cursa aproape inumană s-au înscris 10 concurenți, însă doar 4 au ajuns la capăt. Iulian a ajuns la finiș cu 14 ore mai repede decât cel clasat pe locul al doilea.

„O cursă grea, frumoasă, cu temperaturi de -35 de grade resimțite, cu adversari buni, zăpadă până la genunchi, ger cumplit, vânt pe măsură”, a spus pompierul.

Pompierul a avut parte de momente de neuitat în timpul competiției: a văzut aurora boreală și s-a întâlnit cu o turmă de reni. Toate acestea, alături de credința în Dumnezeu, i-au îndulcit cursa.

„Organismul nu mai dorea să înainteze. Dacă în prima zi am mers cu vânt din spate, în următoarea zi am avut vântul în față ceea ce a fost cumplit. Am spus Tatăl nostru, m-am rugat, m-am gandit la cauza pe care o susțin”, a povestit bărbatul.

Iulian Rotariu a obținut primele rezultatele deosebite acum 7 ani. De atunci, a terminat mai multe competiții internaționale pe primul loc.

La toate s-a înscris cu un scop: să promoveze activitatea unei asociații care strânge la un loc părinții copiilor cu autism din Botoșani. Pentru asta a primit din partea președintelui Klaus Iohannis medalia Meritul sanitar, categoria a III-a.

Următoarea provocare pentru Iulian Rotariu va fi o cursă de anduranță, în Norvegia.