Căprioară salvată de pompieri de pe gheața subțire a unui iaz

Gheața s-a spart, dar deşi apa nu era prea adâncă, căprioara a rămas împotmolită în noroiul de pe fund. Misiunea de salvare s-a terminat cu bine, însă bietul animal era speriat.

Când a fost tras spre mal, s-a zbătut și a încercat să fugă tot spre mijlocul lacului.

Imaginile au fost postate pe Twitter, cu mesajul: "Din fericire am reușit s-o scoatem de acolo. Dar acesta ar trebui să fie un avertisment pentru noi toți. Ca să fim în siguranță trebuie să stăm departe de gheață!", a fost mesajul salvatorilor.

Firefighters in Kansas save a deer that had fallen through thin ice about 35 yards out into an icy lake—and watch the rescued deer run back into the woods. https://t.co/QeIfYFQHxK pic.twitter.com/VcTeB5Z9ZN