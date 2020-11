Poliţistul român de 23 de ani a cărui fotografie e afişată în Times Square. "A salvat 60 de vieţi"

Patru români generoși au reuşit să salveze viețile a peste 850 de persoane. Nu este o poveste imaginară, ci o faptă reală a unor oameni curajoși și ambițioși.

Cei patru eroi au donat sânge constant, toată viața lor, pentru oamenii care au avut nevoie.

Împreună, au vizitat centrele de transfuzii de peste 280 de ori și au ajuns să fie cunoscuți chiar și peste ocean. Povestea lor a fost proiectată pe ecranele din Times Square, în New York, unde au devenit cunoscuți prin intermediul campaniei Blood Network, realizată de organizatorii Untold și Neversea.

Un poliţist, o asistentă medicală, un măcelar şi un şofer de troleibuz sunt oamenii care se află în topul donatorilor de sânge din România. De-a lungul mai multor ani au salvat 852 de pacienți care aveau nevoie disperată de sânge.

Un polițist de 23 de ani din Oradea se află printre acești donatori. El a salvat 60 de vieți, iar fotografia lui a fost proiectată pe un ecran din Times Square din New York.

Robert a donat de peste 20 de ori, adică peste 9 litri de sânge



Robert Bagdi este polițist de frontieră în localitatea Curtici, județul Arad, iar de doi ani a donat de peste 20 de ori, adică peste nouă litri de sânge.

Robert Bagdi, agent de poliţie: „Tot am văzut la televizor, oamenii au nevoie de sânge, au nevoie de ajutor. Am fost să încerc şi, de prima dată de când am făcut-o, am continuat până acum cu succes. Doresc să continui, cât de mult, cât de mult pot eu să ajut oamenii, atâta să tot mă duc acolo să le răspund cu pozitivitate oamenilor care au nevoie de mine.”

Și pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne a fost făcută cunoscută povestea tânărului erou.

„Era prima dată când dona sânge și nu știa exact procedura, însă voia să ajute. Această primă experiență l-a făcut să înțeleagă cât de important este sângele pentru un pacient aflat în stare gravă. (...) Robert, te salutăm cu respect, admirație și prețuire! Mulțumim!”, au postat reprezentanții M.A.I. pe rețeaua de socializare.

Povestea acestor oameni a ajuns să fie proiectată şi pe unul dintre panourile publicitare din Times Square, în New York. Cei patru au devenit cunoscuţi că adevăraţi eroi prin intermediul campaniei Blood Network, realizată de organizatorii Untold şi Neversea. Campania a adunat în acest an peste 1.450 de donatori din toată ţara, printr-o caravană mobilă. Împreună au ajutat peste 4.300 de bolnavi care aveau nevoie urgentă de sânge.