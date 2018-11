Polițiștii, alertați de o femeie care a strigat: „Te rog, nu mă omorî.” Ce au descoperit

youtube.com

O femeie din localitatea americană Deland, Florida a sunat la poliție, după ce și-a auzit vecina strigând în casă: „Te rog, nu mă omorî”.

Astel, polițiștii au ajuns de urgență la locuința respectivă, unde au descoperit, de fapt, un cuplu care se juca pe calculator, informează Metro.

„Bună ziua. Am sunat pentru că mi-am auzit vecinii certându-se și sunt îngrijorată de ce zici. Sora mea fuma o țigară când a auzit o femeie stringând: „Te rog, nu mă omorî. Apoi am mers acolo și am auzit un bărbat spunând: „De ce mi-ai luat pistolul?” Așa că m-am speriat”, le-a spus femeia polițiștilor americani când a sunat la 112.

Astfel, mai multe echipaje de poliție au ajuns de urgență la locuința din care se auzeau zgomotele și le-au cerut locatarilor să iasă din casă. Trei persoane au ieșit, trezite de zgomotele polițiștilor.

Acestea le-au spus oamenilor legii că au auzit un schimb de replici între un bărbat și o femeie, însă când autoritățile au intrat în locuința lor au descoperit că, de fapt, se jucau un joc pe calculator și că aveau fereastra deschisă.

„Am auzit un zgomot puternic”, le-a spus femeia oamenilor legii.

Cuplul a recunoscut că și-au replicat unul altuia: „Te rog să nu mă omori” și „Dă-mi pistolul”, dar că se refereau la jocul „Call of duty”. Oamenii legii au perchziționat chiar și locuința celor doi și n-au găsit nimic acolo.

