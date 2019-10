Peste 1000 de oameni au ieșit pe străzile din Timișoara pentru a promova viața sănătoasă

Un eveniment organizat în Timișoara promovează mișcarea și viața sănătoasă. Peste o mie de oameni au răspuns invitației și au alergat pe străzile din orașul de pe Bega - fiecare în funcție de pregătire.

În timp ce unii au ales cursa de doar doi kilometri, alții - antrenați - au ajuns cu bine la final după 42 de kilometri.

După încălzirea corespunzătoare, făcută sub atenta supraveghere a unor specialişti, participanţii au pornit în cursă din centrul Timisoarei, pe principalele străzi din oraş. Startul a fost dat de salve de tun.

Cei care au alergat alături de familie şi nu fac sport în mod regulat s-au putut înscrie în cursa de doar doi kilometri. Ceilalţi au avut de ales între trasee mai lungi - de la 5,5 kilometri, până la 42 de kilometri.

Nu doar distanţă a reprezentat o problemă pentru participanţi.

Participant: "Am avut coborâri, urcări, schimbări, ne-o băgat pe stadion, excelent, vremea minunată. Concurenţii foarte buni, am alergat cât am putut, tot am reuşit un loc cinci."

Participanta: "A fost cald, nu am fost foarte pregătită, dar am reuşit să termin în 43 de minute."

Acţiunea, organizată de o asociaţie din Timişoara, încurajează mişcarea şi un stil de viaţă sănătos.

Participant: "Alerg aproape zilnic. Având în vedere profesia mea, de arhitect, îmi contrabalansează viaţa profesionala cu timpul liber. Şi creează un echilibru perfect."

Olimpiu Porumb, membru Asociataia Alergotura: "Asociaţia Alergotura din Timişoara din care fac parte îşi propune să scoată lumea la mişcare, asta e scopul, vrem să obişnuim timişorenii şi nu numai să iasă la mişcare şi să de ce nu, să încerce să vadă unde le sunt limitele. E foarte important să ieşi din casă, să alergi de două ori pe săptămână. Să faci orice fel de mişcare."

Evenimentul a ajuns la ediţia cu numărul trei şi față de anul trecut, numărul participanţilor s-a dublat.