Proprietarul unui magazin a auzit cum cineva sparge vitrina. Ce creatură a intrat pe geam

Un client cam nepoliticos și-a făcut apariția într-un magazin cu telefoane mobile din Statele Unite și, în loc să cumpere ceva, a lăsat dezastru în urmă.

Este vorba despre o căprioară, care a intrat direct prin vitrină și, după doar câteva minute, a și plecat - la fel de brutal.

Momentul în care căprioara a spart vitrina si a intrat in magazin a fost filmat de camerele de supraveghere. În acele clipe, proprietarul se afla inauntru si a fost luat prin surprindere de clientul neobisnuit.

Bărbat: "Lucram la computer. Apoi am auzit un zgomot puternic, sunet de geamuri sparte şi mult zgomot."

Când bărbatul s-a ridicat de la birou a văzut căprioara alergând disperata.

Bărbat: "Căprioara tot alerga spre uşa de la intrare şi încerca să o doboare, apoi s-a întors şi a fugit iar înainte. A făcut asta de cel puţin patru ori şi eu am pus imediat mâna pe telefon şi am sunat la poliţie."

Până la urmă, animalul a reusit sa iasă din magazin - a sărit prin altă vitrină. Vizita căprioarei a durat câteva minute.

Bărbat: "Am fost şocat, am fost şocat să văd o o căprioară în magazin. Dar ce puteam să fac? Doar am sunat la poliţie, iar poliţiştii au sosit destul de rapid şi au întocmit un raport."

Din fericire pentru omul de afaceri, clientul necuvântator, nu a fost distrus niciun telefon aflat la vânzare. Dar vitrinele care au fost sparte costă 2.600 de dolari, bani pe care speră să îi recupereze pentru că are asigurare.

Un episod asemănător s-a derulat de curând, tot peste Ocean, într-un coafor. Acolo, un cerb a dat buzna prin geam și a stârnit panică.

Animalul a sărit peste o canapea, apoi s-a făcut nevăzut în camera din spate. Si, in scurt timp, a iesit din coafor in acelasi mod dramatic, lasand in spate multe cioburi.