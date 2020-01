Peripeții pentru un cuplu logodit în noaptea dintre ani. Ce s-a întâmplat cu inelul

Noaptea de Anul Nou a fost una cu peripeţii pentru un cuplu de tineri americani care au trecut de la extaz la agonie, şi înapoi la bucurie, în doar câteva ore.

La miezul nopţii, cei doi s-au logodit, însă viitoarea mireasă a pierdut inelul într-o canalizare. Disperaţi, au cerut ajutorul pompierilor.

Aceştia au reuşit să scoată bijuteria la suprafaţă cu câteva umeraşe şi bandă adezivă.

În noaptea de Revelion, doi tineri din New York au avut un motiv în plus de sărbătoare: logodna lor. El a cerut-o de soţie chiar la miezul nopţii, în mijlocul sutelor de mii de oameni care celebrau noul an.

Dar bucuria a durat doar puţin. A fost umbrită de un incident de-a dreptul neaşteptat. Tinerii îndrăgostiţi au petrecut până spre dimineaţă într-un local. La plecare...

Asha Cesar, logodnica lui Danny: „Inelul era prea larg. Am vrut să deschid uşa de la maşină şi l-am văzut cum alunecă de pe deget şi cade acolo, sub grilaj. Danny nu a scos o vorbă timp de vreo oră şi jumătate.”

Au urmat momente încărcate de tensiune şi tristeţe.

Asha Cesar, logodnica lui Danny: „Eram vai de noi. Era ger, era ora patru dimineaţa, era Anul Nou...”

CeFaan Kim, prieten: „Nu ştiau ce să facă. Au sunat la 112, la pompieri. Inelul era la aproape doi metri sub grătar. Au încercat cam o oră să îl pescuiască singuri. Totul chiar aici, în faţa bisericii. În acest timp, Asha s-a rugat. Până la urmă au decis să se ducă la cea mai apropiată unitate de pompieri şi să le ceară ajutorul.”

Pompierii nu au stat la discuţii - au sărit imediat să-i ajute.

Peter Morawek, pompier: „Ne-am adunat şi am luat nişte umeraşe şi bandă adezivă. I-am spus, în timp ce ne apropiam... doamnă, acesta e un echipament foarte avansat. Aveţi grijă, staţi la distanţă.”

Operaţiunea de recuperare a inelului a început promiţător.

Peter Morawek, pompier: „L-am adus până la margine şi ea spunea ceva de genul „o, Doamne, o să plâng...” şi i-am spus să nu plângă încă, pentru că s-ar putea să-l scap. Şi l-am scăpat.”

Până la urmă, însă, pompierii au reuşit să recupereze inelul de logodnă şi să-l returneze bărbatului, care a avut ocazia să o mai ceară din nou de soţie pe iubita lui.

Peter Morawek, pompier: „L-am luat în palmă şi i-am spus soţului să se depărteze de grilaj. L-am luat deoparte şi i-am dat inelul”.

Din fericire, răspunsul ei nu s-a schimbat, iar cei doi tineri s-au întors la petrecerea de Anul Nou cu bucuria întreagă şi cu o poveste inedită de împărtăşit.