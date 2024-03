Pățania unei femei care a călătorit 11 ore cu avionul pentru a se întâlni cu un bărbat cunoscut într-o vacanță

Kayleigh Castle a zburat peste 8.000 de kilometri, dar întâlnirea nu a decurs așa cum se aștepta, relatează Mirror.

Ea a decis să zboare de la Londra la San Fransisco pentru a petrece 10 zile alături de un bărbat pe care l-a cunoscut în timpul vacanței în Puerto Vallarta, Mexic, în februarie. Cu toate acestea, nu a mers tocmai conform planului.

Cei doi au vizitat obiectivele turistice, au degustat vinuri și au făcut plimbări romantice, însă după cea de-a șaptea zi petrecută împreună, Kayleigh și-a dat seama că ceva nu este în regulă.

„Întotdeauna spun că un bărbat investește în ceea ce prețuiește. Dacă are de gând să investească bani în mine, mă prețuiește. Mi-a rezervat zborurile, a întrebat ce vreau să fac. Noi am fost la degustare de vinuri, am plecat într-o călătorie frumoasă pe coastă”, a spus ea.

„Încă ținem legătura și ne-am distrat foarte mult, dar am decis să fim prieteni”, a adăugat tânăra.

Kayleigh a mărturisit că nu a decis să aibă o relație cu acest bărbat pentru că el stătea pe telefon în mașină, în loc să petreacă mai mult timp împreună.

„Îmi place să merg pe jos, dar el a vrut să stea în mașină pe telefon”, a mai spus ea.

Cei doi s-au cunoscut într-un bar din Puerto Vallarta.

„S-a apropiat de mine în bar, s-a așezat lângă mine și apoi m-a rugat să ies la întâlnire. Am ieșit de câteva ori în Mexic și apoi s-a întors acasă, în California. Am continuat să ne trimitem mesaje și plănuiam să ne revedem”, și-a amintit Kayleigh.

