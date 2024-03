Pățania unui bărbat care a refuzat să stea în avion lângă o femeie. Acum se judecă cu compania aeriană

Abraham Lunger, un evreu ortodox, urma să ia un zbor de tip „redyeye” de la Aeroportul Internațional Palm Springs la Aeroportul Internațional John F. Kennedy pe 31 decembrie 2023, potrivit plângerii sale.

Din cauza convingerilor sale religioase, el poate sta lângă o femeie doar dacă aceasta este o rudă de sânge sau soția sa, se arată în plângere.

Cuplului nu i-au fost alocate locuri în avans, potrivit plângerii, depusă la US District Court Southern District of New York pe 27 februarie. Soția lui Lunger a întrebat un agent de bilete JetBlue la poarta de îmbarcare înainte de urcarea în avion dacă Lunger ar putea sta lângă ea sau lângă un bărbat din cauza convingerilor sale religioase, și i s-a spus că ar putea încerca să se aranjeze cu alți pasageri pentru a face schimb.

Dar cuplul nu a fost așezat împreună. Lunger s-a așezat la locul său, dar apoi a văzut că o femeie urma să se așeze pe scaunul de lângă el. El „s-a ridicat în liniște de pe scaunul său și a stat pe culoar”.

Dar înainte de a putea cere unui alt pasager să schimbe locul, o însoțitoare de bord „a țipat” la el să se întoarcă la locul său. Lunger i-a explicat însoțitoarei de bord că încerca să schimbe locurile din cauza convingerilor sale religioase, dar aceasta „a refuzat să accepte această explicație și a încercat să îl împiedice pe Lunger să schimbe locurile cu un alt pasager care fusese de acord să schimbe locurile”. Alți pasageri care au auzit această conversație s-au oferit, de asemenea, să schimbe locurile.

Pilotul avionului i-a spus apoi lui Lunger și însoțitorilor săi de călătorie - soția sa și o altă femeie - că Lunger nu poate schimba locurile, deoarece acest lucru ar cauza un dezechilibru de greutate, se arată în proces.

Lunger nu i-a forțat niciodată pe ceilalți pasageri să schimbe locurile cu el și nici nu a folosit un ton ridicat sau înțepat, dar pilotul le-a spus lui Lunger, soției sale și celeilalte însoțitoare de călătorie că trebuie să coboare din avion, spunând că acesta nu va pleca cu ei la bord. Alți pasageri care au schimbat locurile nu au fost rugați să plece.

Lunger și cei doi însoțitori ai săi de călătorie au fost informați că nu li s-a permis să își ridice valizele și că nu li se va oferi cazare peste noapte, mâncare sau transport. Au rezervat bilete pentru ziua următoare și au trebuit să plătească atât diferența de preț, cât și o taxă de schimbare a biletului.

„JetBlue este mândră să servească milioane de clienți în fiecare an, din medii foarte diferite. Facem tot posibilul pentru a satisface diversele solicitări ale clienților noștri, asigurându-ne în același timp că toți clienții beneficiază de experiența pe care o așteaptă de la JetBlue”, a declarat compania aeriană, adăugând că nu poate face alte comentarii din cauza litigiului în curs.

Bărbatul, care acuză JetBlue de discriminare religioasă și rasială, solicită daune compensatorii, daune punitive, precum și onorariile și costurile avocaților.

