Păsări extrem de apreciate în gastronomia mondială au ajuns și în fermele din România

Tot mai multe păsări extrem de apreciate în gastronomie se plimbă țanțoșe prin fermele din România. Puiul la Bresse, gâsca Toulouse, din Franţa sau rața pekin, din China s-au adaptat de minune în gospodăriile noastre.

Unii le cresc pentru consum propriu alţii îşi deschid afaceri noi mai ales că spre deosebire de speciile obişnuite, carnea şi ouăle acestor păsări sunt mult mai gustoase.

Puiul La Bresse, originar din regiunea franceză cu acelaşi nume, este protejat la nivel european aşa că nu poate fi comercializat în afara zonei din care provine. Asta înseamnă că românii care au astfel de păsări nu au voie să le vândă, le cresc doar pentru consumul propriu. Cum este cazul unui bărbat din Ilfov.

Flavius Savin, fermier: ''Este o pasăre care se ouă foarte devreme, undeva la 4 luni jumătate. Are un gust foarte bun, nu are foarte multă grăsime ca păsările de ţară. Are un gust deosebit, spre gustul de fazan”.

Pentru o astfel de pasăre bucătarii din restaurantele bune dau şi 500 de lei. Este adevărat că dintr-un pui pot mânca 4, 5 persoane.

Şi rața pekin, de origine chineză se bucură de apreciere atât pentru carne cât şi şi pentru producţia de ouă care poate să ajungă şi la 200 pe an pentru fiecare exemplar.

Mădălin Radu, inginer șef: ''Este o rasă mixtă, de carne şi de ouă, se adaptează foarte bine la noi în ţară. La nivelul fermei avem un incubator cu o capacitate de 13 mii de ouă şi păstrăm liniile genetice. Recoltăm ouăle, le punem la incubat şi vindem boboceii de o zi către diferiţi clienţi”.

Rața pekin este gătită în special în restaurantele chinezeşti, unde o porţie pentru 4 persoane costă 300 de lei. Trebuie comandată însă cu o zi înainte pentru că pregătirea cărnii este meticuloasă.

Yong Zhang, bucătar: ''O hrănim des ca să grăbim creşterea ei. În 45 de zile e gata pentru tăiat. Şi carnea e mai fragedă şi e numai bună pentru cuptor. O lăsăm 10 ore ca să se usuce pielea şi apoi o punem la cuptor pentru 45 de minute”.

Tot mai mulţi români şi-au îndreptat atenţia şi spre creşterea gâştelor franţuzeşti Toulouse, de la care se obţine cel mai bun foie gras, după ce păsările sunt îndopate.

Mădălin Radu, inginer șef: ''Aceasta pe care o am în mână e din rasa toulouse celebră pentru foie gras, dacă sunt crescute în mod adecvat, super intensiv. Iar cea albă este o rasă emden. Amândouă sunt rase grele, tot la fel, se pretează foarte bine la condiţiile de la noi din ţară”.

Franţa este cel mai mare producător de foie gras din lume, deţinând 80% din piaţa mondială. În mod susprinzartor, pe locul doi se afla vecinii noştri bulgari.