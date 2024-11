Pârtiile din Rânca s-au deschis. Iubitorii sporturilor de iarnă iau cu „asalt” stațiunea. Cât costă un abonament

Petrecerea de 1 decembrie a început deja în stațiunea Rânca. Oamenii au venit în număr mare pe pârtia abia deschisă. În timp ce unii s-au bucurat de zăpadă, alții au ciocnit un pahar.

Turist: „A început lumea să vină, sper să vină în continuare // Se anunță un weekend frumos, am văzut că o să mai dea precipitații de zăpadă weekendul ăsta și sper să se distreze copiii.”

Turist: „Copiii sunt dornici de zăpadă – și ați găsit – și noi, la fel, am găsit, am avut noroc.”

Stratul de zăpadă a ajuns la 20 de centimetri, mai mult ca în anii trecuți. Așa că oamenii profită cât pot de peisajul alb.

Turist: „A fost un pic de viscol când am urcat prima dată, dar acum e ok, s-a mai limpezit și vremea, de asta am urcat aici, ca să vedem panorama.”

Turistă: „Suntem obișnuiți cu frigul – vă era dor – foarte, foarte dor.”

Șofer: „Ne bucurăm că ninge, nici nu a venit luna decembrie. Acum sperăm că o să continue toată luna.”

Iubitorii sporturilor de iarnă au testat zăpada proaspăt așternută.

Turist: „Foarte ok – e bună – foarte bună – chiar dacă e proaspătă – e foarte ok, chiar îmi place.”

Ilie Nedu – administrator pârtie schi: „Deja am dat drumul la pârtia din centrul stațiunii, în funcție de cum ninge // se poate schia pe toate pârtiile din stațiune.”

Pentru un abonament de o zi pe pârtie, turiștii vor scoate din buzunar 150 de lei. Prețul variază, însă, în funcție de numărul de zile.

