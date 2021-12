Orașul lui Moș Crăciun în miniatură, creat de un belgian în sufragerie. „Am avut nevoie de patru zile pentru a aranja totul”

Un pasionat colecționar din Belgia a creat în sufrageria sa Orașul lui Moș Crăciun... în miniatură, desigur.

Spune că lucrează de mai bine de zece ani la realizarea acestui univers magic dedicat Crăciunului, pentru care a adunat mii de figurine, căsuțe și fel de fel de jucării, toate respectând aceeași tematică a sărbătorilor de iarnă.

Julien a adunat în ultimii zece ani o sumedenie de figurine și jucărioare pentru a realiza acest Oraș al lui Moș Crăciun, unde pare că fiecare personaj are un rol bine stabilit.

Julien Gauthy, colecționar: „O parte dintre figurine sunt aici, iar alte sunt în altă parte pentru că nu am mai avut loc pentru toate. Am avut nevoie de patru zile pentru a aranja totul. Iar căruța cu cai este nouă, am cumpărat-o în acest an.”

Fiecare colț al micului orășel are povestea lui - un circ cu acrobați, o fabrică de ciocolată - toate au fost așezate cu atenție pentru a da viață acestui univers festiv, în miniatură. Dar, așa cum o spune chiar colecționarul, pasiunea lui este destul de costisitoare, toate jucăriile l-au costat câteva mii de euro până acum. O parte dintre figurine sunt cumpărate din magazine de vechituri, sau de pe site-uri cu obiecte folosite, în timp ce altele sunt luate din magazine mari, specializate în astfel de "orășele de Crăciun".

Se pare că Julien nu este singurul pasionat de astfel de jucării. Producătorii spun că a fost un an extraordinar în privința vânzărilor, iar stocurile sunt de mult epuizate.

Gregory Buntinx, proprietar magazin: „Clienții au venit până aici pentru a cumpăra câteva dintre obiectele pe care anul trecut nu le-am avut. Rafturile sunt aproape goale deja. Ne-au mai rămas în mare parte doar câteva căsuțe realizate într-un stil mai clasic. Însă toate căsuțele care aveau și elemente animate s-au epuizat de mult."

Colecționarul belgian mărturisește că nu este îngrijorat că nu-și va putea completa colecția cu alte figurine în următoarea perioadă, pentru are răbdare și spune că poate găsi pe internet cam tot ce își mai dorește pentru orășelul lui în miniatură.