O turistă, care a furat mai multe obiecte din orașul antic Pompeii, le-a returnat, spunând că sunt blestemate. Ce a pățit

O turistă care a furat obiectele din orașul antic Pompeii a returnat artefactele susținând că au fost blestemate.

Femeia din Canada a trimis un pachet conținând două plăci de mozaic, părți dintr-o amforă și o bucată de ceramică către o agenție de turism din Italia, alături de o scrisoare în care și-a mărturisit fapta, transmite The Guardian.

Nicole, care avea 20 de ani când a vizitat parcul arheologic din Pompei, a dat vina pe obiectele furate, susținând că în următorii ani a avut cancer la sân de două ori și dificultăți financiare.

„Vă rog să le luați înapoi, aduc ghinion”, a spus ea.

La momentul furtului, femeia a spus că dorește să aibă o bucată de istorie pe care „nimeni nu o poate avea” și a adăugat că obiectele transmiteau „multă energie negativă, care avea legătură cu acel pământ al distrugerii”.

Citește și Un mesaj descoperit pe peretele unei case rescrie istoria

Ea a mai adăugat în scrisoare că și-a învățat lecția și că vrea să fie „iertată de Dumnezeu”.

„Acum am 36 de ani și am avut cancer la sân de două ori. Eu și familia mea am avut și probleme financiare. Suntem oameni buni și nu vreau să transmit acest blestem familiei sau copiilor mei”, a mai menționat Nicole.

Mai mult, un cuplu din Canada a trecut printr-o experiență similară, returnând, de asemenea, obiectele furate.

„Le-am luat fără să ne gândim la durerea și suferința acelor suflete sărace în timpul erupției Vezuvului și a cumplitei lor morți. Ne pare rău, vă rog să ne iertați că am făcut această alegere teribilă. Fie ca sufletele lor să se odihnească în pace”, au declarat ei.

Pompei a fost îngropat în cenușă vulcanică după erupția catastrofală a Vezuviului în anul 79 d.Hr. și a rămas îngropat până în secolul al XVI-lea, când l-au descoperit.

Situl antic este una dintre cele mai vizitate atracții ale Italiei și de ani de zile s-a confruntat cu turiștii care obișnuiesc să fure diverse obiecte, unii dintre ei încercând să facă afaceri online cu acestea.