O tânără, designer vestimentar, ar fi fost agresată sexual în timpul unui zbor. Ce compensație a primit

Instagram

Un designer vestimentar susţine că a fost agresată sexual, în timp ce dormea, în timpul unui zbor al companiei aeriene Delta Airlines.

Delaney Luh, în vârstă de 23 de ani, a spus că în timpul cursei Chicago - Los Angeles s-a trezit din somn, iar un pasager băut o pipăia, conform The Sun

Incidentul a avut loc în urmă cu o lună, iar de atunci compania l-ar fi lăsat pe agresor să plece, fără ca autorităţile să fie anunţate, iar drept compensaţie, femeia a primit un voucher în valoare de 200 de dolari.

Luh a scris pe Twitter că i-a fost alocat scaunul din mijloc, între doi bărbaţi pe care nu îi cunoştea. Delany a adăugat: "În timpul călătoriei am adormit, iar când m-am trezit un bărbat care era sub influenţa băuturilor alcoolice mă pipăia. Într-un moment de panică, m-am speriat şi am început să plâng, pentru a le atrage atenţia însoţitoarelor de zbor".

"Odată ce m-am calmat, mi-au schimbat locul şi-au precizat că vor lua măsuri la aterizare", a mai precizat tânără.

Citește și O elevă din Răcari susţine că a fost agresată sexual de îngrijitorul liceului. Profesorii îl apără

Ea susţine că s-a simţit "umilită, agresată şi speriată" când, în loc să fie chemaţi poliţiştii, staff-ul i-ar fi dat drumul suspectului. "Tot ce mi-au putut oferi cei de la Delta a fost un voucher de 200 de dolari, care nici măcar nu mi-a acoperit costul destinaţiei", a mai spus designerul.

Un purtător de cuvânt al companiei i-a răspuns pe Twitter, unde şi-a cerut scuze pentru experienţă neplăcută de care a avut parte. "Acest comportament este inacceptabil şi vrem să vă cerem scuze". Femeia a luat legătura cu un avocat.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer