O tânără de 21 de ani a murit în urma unui infarct la scurt timp după ce s-a căsătorit: ”Suntem șocați cu toții”

Isra Shaaban, în vârstă de 21 de ani, a murit în aceeași zi în care s-a căsătorit, potrivit The Sun.

Potrivit spuselor apropiaților, tânăra a început să se simtă rău la scurt timp după ce a ajuns acasă de la nuntă. Ulterior a început să se plângă de înțepături în zona pieptului și a fost dusă la spital.

Bride dies of ‘heart attack’ ONE HOUR after tying the knot https://t.co/Z55ts4FvV0