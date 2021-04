O americancă s-a prezentat la vaccinarea anti-Covid în rochie de mireasă

Sarah Studley, o rezidentă a statului american Maryland, și soțul ei s-au logodit în 2019 și erau pregătiți să se căsătorească anul trecut, făcând deja planuri printre care și o recepție cu 100 de invitați.

Însă Studley s-a trezit în situația a zeci de mii de mirese din întreaga lume ale căror planuri au fost date peste cap de pandemie.

Cuplul a organizat în cele din urmă o ceremonie restrânsă cu 8 invitați și au anulat recepția programată vara trecută din cauza îngrijorărilor privind răspândirea coronavirusului.

Pentru a face haz de necaz, Studley a hotărât să își poarte rochia de mireasă la centrul de vaccinare din orașul Baltimore, Maryland, unde s-a inoculat săptămâna trecută.

„În loc să lase rochia sa frumoasă pentru nunta anulată din cauza pandemiei să atârne în dulap, Sarah Studley a purtat-o la vaccinare”, a scris University of Maryland Medical System pe Twitter.

Here comes the bride...to get her vaccination at M&T Bank Stadium Mass Vaccination Site! Rather than let the beautiful gown for her pandemic-cancelled wedding reception just hang in her closet, Sarah Studley wore it to get vaccinated. pic.twitter.com/eeRJvITO51