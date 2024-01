O tânără căsătorită și cu doi copii trăiește în aceeași casă cu soțul și amantul. ”Poliamorul mi-a salvat viața”

Trei mileniali din SUA au decis să se mute împreună, iar asta nu ar însemna mare lucru dacă nu am vorbi despre doi soți cu doi copii, care l-au adus sub același acoperiș și pe iubitul soției, care a devenit parte a familiei, scrie Business Insider.

Este vorba despre poliamor, un gen de relație deschisă în care doi parteneri căsătoriți trăiesc împreună și cu unul sau mai mulți iubiți, echivalentul tradiționalului amant.

”Sunt milenială, ceea ce înseamnă că, la fel ca mulți din generația mea, am avut o perioadă grea din punct de vedere financiar. Mă confrunt cu restituirea împrumuturilor pentru studenție, inflație mare și salarii stagnante. Costul vieții este mare și, din păcate, nu sunt un copil cu rude bogate.



În timp ce alți oameni de vârsta mea ar putea să-și sacrifice visele pentru a avea o casă, copii și o carieră pe care le iubesc, un truc al meu m-a ajutat mai mult decât orice: poliamorul”, a povestit tânăra.

”Eu și soțul meu, Daniel, am fost de acord să încercăm poliamorul în decembrie 2015. Ne-am căsătorit în 2008 și am avut doi copii până în 2013. Cu siguranță a fost o schimbare față de educația noastră conservatoare. În primii câțiva ani am avut tendința să ne întâlnim cu alți oameni care erau, de asemenea, în relații primare cu alți oameni. Nu credeam că vom trăi cu viitori parteneri.



Dar când l-am cunoscut pe Ty în 2018, perspectiva mea a început să se schimbe. Noi cinci am devenit foarte uniți, ca o familie”, afirmă femeia.

”Am decis să închiriem o casă și să ne mutăm împreună”

”Pentru a fi clară, Ty și Daniel nu sunt împreună, nu suntem în grup. Suntem ceea ce se numește „vee” în lumea poliamorului. Mă întâlnesc cu ambii bărbați separat și ei nu se întâlnesc.



La începutul anului 2020, după multă planificare și discuții, am decis să închiriem cu toții o casă și să ne mutăm împreună. Finanțele au fost un motiv important”, a mai spus ea.

”Până vara trecută, eu am fost susținătoarea familiei. La începutul acestui an, câștigam în jur de 70.000 de dolari pe an. Dar în această vară am renunțat la slujba mea de scriitor cu normă întreagă și am început să lucrez cu jumătate de normă ca editor, astfel încât să pot lucra la o carte despre poliamor și creștinism. Acum salariul meu este instabil și mult mai mic: mai aproape de 25.000 de dolari pe an, mai mult sau mai puțin.



Daniel, profesor la o școală privată, câștigă aproximativ 55.000 de dolari și are asigurare de sănătate pentru mine, pentru copii și pentru el. Acest job este recent și mi-a permis să-mi urmez visele de freelancer și să-mi scriu cartea.



Între timp, Ty ia acasă aproximativ 75.000 de dolari ca manager al unei corporații bancare locale. A decis să-și obțină diploma de licență în inginerie software cu câțiva ani în urmă. Nu are datorii la împrumuturi pentru studenți datorită unui program de învățământ superior al companiei sale, unde a lucrat de aproape un deceniu.



Daniel și cu mine avem un cont bancar comun de peste 10 ani. Ne depunem taxele în comun și împărțim un cont de economii și un card de credit.



Între timp, Ty este necăsătorit din punct de vedere legal și depune ca atare. Nu împărtășim un cont curent comun, el îl are pe al lui. Totuși, Ty și cu mine avem mai multe cărți de credit și un cont de economii împreună pentru a arăta atașamentul financiar în cazul în care ne confruntăm cu probleme legale care implică poliamor”.

”Nu am avut un dezacord substanțial cu privire la bani”

”În mare parte din SUA, copiii pot avea doar doi tutori legali – vrem să ne asigurăm că, dacă eu și Daniel murim, Ty poate continua să fie părintele copiilor. În plus, Ty vrea să se asigure că eu sau copiii îi vom moșteni bunurile dacă ar muri. Deoarece el nu este tutorele lor legal și eu nu sunt soția lui legală, finanțele comune pe o perioadă lungă ar fi de ajutor în instanță.



Deși suntem trei, există doar două conturi curente: unul este al lui Ty, iar celălalt îmi aparține mie și lui Daniel.



Am împărțit chiria – 1.537 USD pe lună – cu Ty. Eu și Daniel plătim 837 de dolari, în timp ce Ty plătește 700 de dolari.

Daniel și cu mine acoperim factura de telefon mobil - suntem cu toții la același operator, și alimentele, în timp ce Ty plătește pentru utilități și internetul.



Cu toții contribuim la cadouri, costurile de asistență medicală și nevoile copiilor noștri și plătim individual pentru mașini sau haine. Ocazional, putem face o achiziție puțin mai mare - cum ar fi o consolă de jocuri video, un laptop sau un televizor - și cine are cei mai mulți bani în plus plătește de obicei. Întotdeauna discutăm între noi”.

”Până acum, nu am avut un dezacord substanțial cu privire la bani, deoarece avem opinii similare despre cheltuieli și economii. Ty va acoperi ocazional o factură suplimentară sau mă anunță dacă are nevoie de ajutor cu orice cheltuieli. Avem o întâlnire de familie săptămânală pentru a discuta treburile, programul și finanțele”.

”Poliamorul mi-a salvat viața financiară. Cu trei venituri este mai ușor să te descurci”

”Recent am început procesul de cumpărare a unei locuințe. Pe măsură ce am început să căutăm să cumpărăm o casă împreună, lucrurile s-au complicat puțin.



Nu este încă finalizat, dar Ty și Daniel sunt pe cererea de credit ipotecar. Eu nu sunt pentru că veniturile mele ca liber profesionist sunt prea recente pentru ca compania de credite ipotecare să le ia în considerare; necesită doi ani de activitate independentă. Dar să se împrumute Daniel și Ty împreună este o altă modalitate de a ne asigura că suntem conectați din punct de vedere legal și financiar.



Poliamorul mi-a salvat viața financiară, mai ales pentru cineva căsătorit și cu copii mici. Până când o a treia persoană a contribuit la bugetul familiei mele, nu am visat niciodată să pot deține o casă. Cu trei venituri, este mai ușor să te descurci.

Împărtășirea resurselor cu cei dragi, indiferent dacă sunteți romantic împreună sau nu, poate părea înfricoșător, dar este o modalitate excelentă de a vă susține unul pe celălalt”.

Sursa: StirilePROTV
Dată publicare: 29-01-2024 22:15