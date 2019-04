O tânără care zbura cu avionul a încremenit când s-a uitat sub scaun. „Am început să plâng”

Ellie Evans, în vârstă de 18 ani, zbura de la Praga la Londra, când a descoperit că sub scaunul ei nu se afla nicio vestă de salvare. Tinerei îi era frică să zboare cu avionul, însă absența vestei i-a aplificat starea de anxietate, potrivit Metro

În timpul zborului, avionul a parcurs 170 de kilometri deasupra Mării Nordului.

După aterizare, Ellie a făcut un video în care se vede că nu avea absolut nimic sub scaun și a postat imaginile pe pagina de socializare a companiei aeriene.

„Acest lucru nu a fost deloc de ajutor pentru frica mea de zbor. M-am simțit inconfortabil. Am început să plâng când am văzut că unul dintre obiectele care îmi confereau siguranță lipsește. Am spus acest lucru echipajului de zbor când am ieșit din avion, însă tot ce mi-au răspuns a fost că vor pune alta înapoi”, spune Ellie.

@Ryanair When I flew from Prague to London on the 16th of March my seat didnt have a life jacket,

This didnt help my fear of flying at all and made my flight somewhat uncomfortable pic.twitter.com/UZVFRtqgxv