Acum câteva săptămâni, un băiat s-a pozat într-o sală de clasă, ținând în mână un obiect care pare a fi un cuțit. Părinții spun că se tem pentru siguranța copiilor și nu vor să îi mai lase în același loc.

Elevii au refuzat să intre la ore

Elevii de clasa a opta, unde învață și elevul care s-a postat pe internet ținând în mână un obiect ascuțit, nu au mai vrut să intre luni la ore. Au stat în curte, împreună cu părinții.

Părinte: „Deocamdată nu putem să le asigurăm copiilor noștri că sunt în siguranță la școală. Copiii nu mai vor să intre în clasă. Sunt clasa a opta, au un examen de susținut. Au dreptul la educație. Copilul a fost suspendat cinci zile și nu a mai venit la clasă, astăzi a revenit la clasă.”

Părinte: „Copiii noștri vor să învețe, să își facă treaba. Profesorii nu mai vor să intre la clase, ne părăsesc clasele, iar noi stăm și așteptăm să se rezolve o situație cu un copil care nu are respect față de ceilalți.”

La fața locului au fost trimise și echipaje de poliție și jandarmi, pentru ca lucrurile să nu degenereze.

Părinții vor continua protestul și marți

Părinte: „Părintele refuză orice fel de rezolvare, am avut săptămâna trecută o ședință, dânsul refuză, a dus copilul la școală, refuză să vină să îl ia. Este vorba de comportamente deviante de mult timp, a lovit o colegă, a băgat-o în spital.”

Părinții spun că sunt nemulțumiți că nu au fost luate măsuri mai aspre împotriva elevului.

Părinte: „Nu este prima dată când acest copil a creat disturbanțe majore în școala asta. Nu știu ce așteaptă administrația școlii, să se întâmple ceva mai grav? Este o escaladare majoră.”

Directoarea școlii a refuzat momentan să comenteze cele întâmplate. Părinții au anunțat că vor protesta și marți.