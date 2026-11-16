Ilie Petre, cunoscut drept Petre Geamănu, este bănuit că, împreună cu alți trei suspecți, ar fi vânat de nenumărate ori, fără a avea autorizație, în pădurile din județul Dâmbovița.

În locuințele suspecților, polițiștii au găsit patru puști, peste 800 de cartușe, 20 de kg de alice, toate deținute ilegal.

În plus, zeci de kilograme de vânat, căprior și mistreț, dar și trei autoturisme de teren folosite la deplasările pe câmp și în pădure, au fost indisponibilizate de anchetatori.

Indivizii aveau și 10 ogari special antrenați, pe care i-ar fi folosit pentru partidele de vânătoare, spun polițiștii. Iar activitățile de braconaj s-ar fi întins pe durata unui an, în extravilanul localităților I.L. Caragiale, Dărmănești și Vlădeni.

Ilie Petre, poreclit și „Împăratul lumii”, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în acest dosar. Ultima oară când a stat după gratii a fost în perioada 2021-2023, tot ca măsură preventivă, în timp ce era cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, specializat în cămătărie și șantaj.

Mai înainte, a executat 11 ani de închisoare pentru infracțiuni comise cu violență.