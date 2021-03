O imagine cu un membru al Guvernului polonez a devenit virală. „Arată ca un copil de 12 ani”

Utilizatorii consideră că adjunctul seamănă cu un copil de 12 ani, deși are 29 de ani.

„Acesta este Piotr Patkowski, adjunct al ministrului de Finanțe din Polonia. Arată *extrem de mult* ca un copil de 12 ani care se costumează în adult. Are 29 de ani”, a scris pe Twitter o jurnalistă.

Postarea a devenit în scurt timp virală și a strâns peste 86.000 de aprecieri.

Polonia, o ţară cu populaţie predominant catolică, are una dintre cele mai restrictive legi privind avortul din Europa, mai ales de la intrarea în vigoare la sfârşitul lunii ianuarie a unui decret controversat care interzice practic acest lucru.

În prezent, există mai puţin de 2.000 de avorturi legale pe an în Polonia, potrivit datelor oficiale. Organizaţiile feministe estimează, de asemenea, că aproximativ 200.000 de avorturi sunt efectuate ilegal sau în străinătate în fiecare an.

This is Piotr Patkowski, Poland’s deputy finance minister. He looks *extremely* like a 12-year-old playing dress up as a kid’s idea of a grown man. He’s 29. pic.twitter.com/KkCUsu3qMI