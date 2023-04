O groapă uriașă ar putea înghiți un oraș din SUA. Locuitorii se tem că vor „dispărea” peste noapte | FOTO

Groapa, situată în Daisetta, un oraș din Liberty County, a început ca o gaură de 6 metri în pământ când a apărut pentru prima dată în 2008, înainte de a se transforma peste noapte într-un crater uriaș cu o lățime de peste 1.000 de metri și o adâncime de 410 de metri.

Cum groapa a început să se mărească din nou, acum există temeri că va "înghiți" întregul oraș.

Localnicii din Daisetta, Texas, se pregătesc să își părăsească locuințele după ce groapa care s-a deschis în oraș în 2008 a început să se extindă, înghițind deja un depozit și rezervoare de petrol.

La vremea respectivă, aceasta a înghițit mașini, stâlpi de telefonie și chiar rezervoare de petrol, lăsând localnicii să se teamă că își vor pierde casele.

Dar timp de 15 ani, groapa a rămas stabilă, iar locuitorii micului oraș au putut trăi liniștiți.

Asta până duminică, 2 martie, când, primarul orașului a fost informat că aceasta se mărește din nou.

Până în prezent, se estimează că gaura a crescut cu peste 150 de metri în lățime, precum și cu încă 150 de metri în adâncime, ceea ce înseamnă că acum măsoară o lățime uriașă de 1.050 de metri și o adâncime de 410 metri, relatează ABC13, citată de Daily Star.

Gigantic Daisetta Texas sinkhole that first appeared in 2008 has ballooned in size since Sunday and is now more than 1,000 feet wide and 400 feet deep ???? Daily Mail Online https://t.co/dwMQQCAqVX