O fiică i-a oferit tatălui ei un cadou care i-a distrus familia. Gestul ei a dezvăluit un secret. „Mi s-a frânt inima”

O femeie care și-a pierdut mama în anul 2017 a fost curioasă să afle care sunt originile familiei ei, mama ei fiind din Irlanda, iar tatăl din Germania.

Ambii părinți aveau ochi albaștri, însă ea s-a născut având ochii căprui, ceea ce i-a stârnit și mai tare curiozitatea despre originale sale.

Dornică să afle mai multe despre rădăcinile ei, femeia a cumpărat două kituri de genealogi, unul pentru ea și unul pentru tatăl ei.

Rezultatele i-au lăsat însă cu gura căscată.

„După ce am văzut că ne-au venit rezultatele, am verificat și mi s-a frânt inima”, a spus ea, conform Mirror.

Ea și tatăl ei nu aveau ADN comun, asta însemnând că, probabil, cei doi nu aveau strămoși comuni în ultimele patru generații.

„Părinții mei au fost căsătoriți timp de 17 ani înainte de a mă avea pe mine. Au fost căsătoriți timp de peste 40 de ani înainte ca mama mea să moară. Au avut o căsnicie minunat de frumoasă, iar până în ziua de azi tata încă se laudă că nu s-au certat niciodată pentru nimic", a povestit femeia.

Când și-a sunat tatăl în lacrimi pentru a-i comunica rezultatele, acesta a refuzat să creadă.

„Nu am mai putut să dorm de când am aflat toate astea. Încă îl iubesc mai mult decât orice. El a fost alături de mine mai mult decât oricine, în toate momentele cele mai dificile și mai încercate din cei 30 de ani de viață ai mei. Îmi iubesc tatăl și îmi iubesc mama. Dar eu de unde am venit?", s-a întrebat aceasta.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 29-01-2024 10:01