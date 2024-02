O femeie s-a prefăcut de 17 ori că este însărcinată pe parcursul a 24 de ani ca să primească bani. Ce s-a întâmplat în final

Barbara Ioele, în vârstă de 50 de ani, a pretins că are cinci copii și 12 avorturi spontane, punându-și o pernă pe sub haine ca să pară că este însărcinată, scrie The Sun.

Femeia neagă acuzațiile care i se aduc și susține în continuare că are cinci copii și că toate sarcinile sale, inclusiv avorturile spontane, au fost reale.

Ioele afirmă că a născut ultimul copil în decembrie, însă poliția spune că aceasta a fost sub urmărire în ultimele nouă luni și că presupusa sarcină a fost, de fapt, o înșelăciune.

Procurorii o acuză de fraudă, după ce a furat certificate de naștere dintr-o clinică din Roma și alte documente.

Ea s-ar fi ocupat de această înșelăciune încă din 2000. Partenerul ei, în vârstă de 55 de ani, a declarat că a știut întotdeauna că sarcinile ei sunt false.

De-a lungul timpului, ea a primit beneficii în valoare de 109.667 de euro. Femeia a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare.

Sursa: The Sun Etichete: , , Dată publicare: 20-02-2024 13:20