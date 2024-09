O femeie de 80 de ani ar putea deveni cea mai în vârstă participantă la Miss Univers. „Vreau să uimesc lumea”. FOTO

La începutul acestei luni, ea a fost dezvăluită ca finalistă în competiția anuală Miss Univers Coreea de Sud. Luni, Choi se va înfrunta cu alte 31 de concurente pentru tiara Miss și va avea șansa de a reprezenta Coreea de Sud la finala Miss Univers din Mexic din luna noiembrie, relatează CNN.

„Vreau să uimesc lumea, cum ar fi: „Cum este o doamnă de 80 de ani atât de sănătoasă? Cum a întreținut ea acel corp? Care este dieta ta?’”, a spus ea pentru CNN la telefon înaintea concursului. „Când îmbătrânești, te îngrași… Așadar, vreau să arăt că putem trăi sănătos chiar și când îmbătrânim.”

Timp de zeci de ani, Organizația Miss Univers a impus restricții stricte de vârstă limitând participarea la femeile cu vârsta cuprinsă între 18 și 28 de ani. Dar din 2024, pe fondul cererilor tot mai mari de modernizare, limita superioară de vârstă a fost ridicată.

Anul trecut, organizația a actualizat și criteriile de eligibilitate pentru a elimina o interdicție de lungă durată asupra femeilor însărcinate sau a mamelor și a femeilor care au fost – sau au fost vreodată – căsătorite.

