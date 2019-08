O britanică și-a vopsit câinele în roz „pentru a se potrivi personalității lui”

Femeia a stârnit un val de reacții, după ce a publicat online imagini cu Eggz, cățelul ei, care avea picioarele și coada vopsite roz, informează Metro.

Proprietara unui salon de înfrumusețare pentru câini în Hull, Anglia, a ales să-l vopsească pentru că nuanța roz reflectă „personalitatea” animalului și că această culoare îl face să arate „adorabil”.

„O mulțime de oameni au spus că mi-am vopsit cățelul pentru a atrage atenția, dar și fără această schimbare, oricum, atrăgea privirile datorită aspectului fizic”, a afirmat Lydia.

Dog groomer who dyed her poodle pink to match her 'sassy' personality is branded 'cruel and abusive' https://t.co/LQkGqirSjy