O femeie a renunțat la slujbă pentru a se comporta ca un câine. Câștigă peste 700.000 de lire sterline din filmări

Jenna Phillips poartă numele de Puppy Girl Jenna și, potrivit Daily Star, câștigă peste 700.000 de lire sterline din filmări prin care se comportă ca un cățeluș pentru abonații ei OnlyFans.

Tânăra de 21 de ani postează pe platforma OnlyFans doar filmări plătile cu isprăvile ei, inclusiv unele care o arată jucându-se și când bea apă din boluri.

Clipul care a devenit viral pe TikTok al lui Jenna este totuși cu totul altceva. În videoclip, care a fost vizionat de peste 9,5 milioane de ori, Jenna se târăște pe stradă cu o lesă legată de gât.

O femeie care se preface a fi câine este o experiență destul de ciudată, dar se dovedește că nu este singură pentru că, pe măsură ce camera se mișcă, o altă femeie apare în cadru legată ca un câine de o barieră.

Urmează o confruntare și cele două se maimuțăresc și latră una la alta. Un bărbat îi spune apoi Jennei: „Nu, nu, nu. Haide. Să mergem. Hei, Jenna! Să mergem”.

Jenna a subtitrat videoclipul: „Noroc că am fost ținută”.

Pentru cei familiarizați cu ceea ce este cunoscut sub numele de „pup kink”, acest lucru ar putea să nu fie deosebit de nou. Totuși, pentru mulți oameni este ceva hilar, iar videoclipul a atras o mulțime de comentarii.

Puppygirljenna is a classic Internet freak. She is NOT a liberal or ideological at all. She is a dog. So sick of everything being politicized… https://t.co/rYCKb0x5of