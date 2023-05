O femeie a renunțat la locul de muncă pentru a deveni vrăjitoare cu normă întreagă și acum câștigă mii de euro lunar

Jessica Caldwell (foto articol), în vârstă de 29 de ani, o cosmeticiană din Swansea, și-a schimbat pensulele de machiaj cu o „baghetă magică” pentru a deveni vrăjitoare cu normă întreagă.

A cheltuit o sumă destul de mare pe cărți de vrăji, cărți de tarot și cristale și a creat rapid un cont de socializare pentru afacerea ei.

Acum, ea a câștigat mai mult de 5.000 de clienți care au nevoie de „atingerea” ei magică într-un fel sau altul.

"Întotdeauna am fost o vrăjitoare. Doar că nu am avut niciodată instrumentele necesare pentru a-mi folosi puterea până acum. Intuiția este un instrument puternic pe care nu mi-am dat seama că îl folosesc în viața de zi cu zi. Acum o folosesc în cadrul cazurilor mele cu persoane complet străine", a spus ea.

Tânăra în vârstă de 29 de ani lucrează doar pe rețelele de socializare și câștigă de trei ori mai mult decât câștiga la salon.

"Prietenii și familia mea au fost îngrijorați când am început să lucrez cu normă întreagă. Dar, odată ce am început să câștig bani buni, m-au susținut ", a spus Caldwell.

Afacerea ei a prins contur în 2020

Interesul ei a apărut atunci când a dat peste un grup de paranormal pe Facebook, în 2019.

"Grupul de pe Facebook era plin de postări în care oamenii își explicau călătoriile lor în vrăjitorie. M-a fascinat și m-am simțit cu adevărat atrasă să aflu mai multe. La început am fost extrem de sceptică, dar eram foarte curioasă și am devenit obsedată. Am simțit că era o atracție către toate acestea, mi s-a părut foarte natural'", a adăugat ea, potrivit LADbible.

Afacerea ei a prins contur din 2020, când a început să ceară bani pentru „puterile” sale magice și , astfel, a devenit cea mai populară vrăjitoare din oraș.

Ea a dezvăluit că o femeie a abordat-o pentru o citire în numele partenerului ei.

Prietenoasa vrăjitoare de cartier s-a folosit doar de intuiția ei pentru a-și da seama că numele lui era Steve.

Ea a dezvăluit că unii dintre clienții săi întreabă adesea despre dragoste în cadrul ședințelor și despre abilitățile ei vrăjitorești.

''Oamenii vor să știe ce crede partenerul lor despre ei. Uneori trebuie să le spun adevărul brutal. Unii oameni vor doar o discuție plăcută, care poate fi la fel de utilă ca o lectură. Ofer, de asemenea, sfaturi gratuite despre munca de vrajă și spiritualitate. Le arăt oamenilor cum să creeze farmece de protecție. Le arăt chiar și cum să atragă oamenii", a conchis vrăjitoarea din Țara Galilor.

Sursa: LAD Bible