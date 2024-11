O femeie a rămas înmărmurită după ce și-a făcut un test ADN, în glumă. Misterul din viața bunicilor

Femeia a povestit ce a pățit pe Reddit: „Cred că rezultatele ADN-ului meu ancestral au dezvăluit ceva pentru care familia mea nu este pregătită. Vărul meu primar a făcut testul Ancestry și s-a dovedit a fi un văr de gradul doi. Avem în comun 3% ADN. Părinții noștri, tatăl meu și mama lui sunt frați. Ei au aceeași mamă și același tată, așa cum credem toți. De ce aș avea doar 3% ADN în comun cu vărul meu primar?”

Erau de mult timp în familie zvonuri că bunica ei l-ar fi înșelat pe bunicul ei în timpul unei perioade dificile din căsnicia lor, dar scandalul a fost ținut în fașă.

Cu toate acestea, testul ADN i-au forțat să redeschidă acest „caz”, arată publicația Daily Star.

„Grija mea este că fie mătușa mea (mama vărului meu), fie tatăl meu nu este copilul bunicului meu. Există vreo modalitate de a ști acest lucru fără ca mătușa și tatăl meu să își facă testele ADN? De asemenea, bunicul și bunica mea au decedat amândoi" a întrebat ea pe rețeaua socială.

Ea a explicat, apoi: „Pot achiziționa pachetul care arată care parte din ADN-ul meu provine de la tatăl sau mama mea. Compararea acestuia cu ADN-ul vărului meu mi-ar da cumva răspunsuri? De exemplu, dacă ADN-ul meu care apare ca provenind de la tatăl meu este ADN care nu este prezent în raportul verișoarei mele... ar putea confirma faptul că tatăl meu și mama verișoarei mele sunt doar frați vitregi? "Am o mulțime de ADN indian, european și african. Vărul meu este practic 100% indian. Știu că o mare parte din amestecul meu provine de la mama mea, dar dacă tatăl meu are ceva european și/sau african și vărul meu nu are... asta trebuie să fie o confirmare, nu?"

Un utilizator a răspuns la postarea ei, afirmând: „Tatăl tău și mătușa ta sunt cel mai probabil frați vitregi - în cel mai bun caz. Este imposibil ca această potrivire să fie verișoara ta primară. Pur și simplu împărtășiți prea puțin ADN pentru ca această relație să fie posibilă. Chiar și presupunând că tatăl și mătușa dvs. au tați diferiți și sunt frați doar pe jumătate, o potrivire de 3% a ADN-ului ar fi încă extrem de scăzută (dar posibilă) pentru o relație de verișor primar pe jumătate (doar o șansă de 8%)." Deci, cu excepția cazului în care "vărul dvs. primar" a fost de fapt adoptat de la o altă rudă mai îndepărtată din familia dvs. (o posibilitate), nu există nicio posibilitate ca tatăl și mătușa dvs. să fie frați naturali. De asemenea, este posibil ca tatăl tău sau mătușa ta să fi fost adoptați de la o altă rudă mai îndepărtată. Ai putea obține mai multe informații dacă tatăl sau mătușa ta (sau amândoi) ar fi testați."

