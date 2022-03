O femeie a căzut pradă escrocilor. I-au spus că au nevoie de bani ca să-i salveze fiul de la moarte

Metoda „accidentul” încă face victime printre bătrânii ușor de impresionat: o femeie din judeţul Bacău a cazut pradă escrocilor care i-au spus că au nevoie de bani ca să îi salveze fiul de la moarte.

În grabă, le-a dat toți banii strânși cu trudă: 1.500 de euro şi 20.000 de lei. Poliţiştii încearcă acum să dea de urma indivizilor și avertizează în special persoanele singure și vulnerabile: verficați orice apel primit de la necunoscuți!

Femeia de 82 de ani a fost sunată în puterea nopţii şi vocea de la celălalt capăt al firului o anunţa că fiul ei a suferit un accident şi trebuie operat în străinătate. Ca să fie mai credibil, escrocul a chemat la aparat pe altcineva care s-a dat drept fiul ei şi a implorat-o să-l salveze.

Victimă: ”Când a zis ce s-a întâmplat mi-a sărit inima. A avut un accident şi are două inele rupte la coloană şi trebuie să îl ducem în altă ţară.”

Când a auzit că fiul îi este în pericol, bătrâna nu s-a mai putut gândi la nimic altceva: i-a dat pretinsului om de legătură 1.500 de euro si 20.000 de lei. Individul a venit la poartă şi i-a dat toți banii unui străin.

Victimă: ”Bănuţii aştia i-am strâns de vreo 30 de ani de când a murit soţul meu. Am rămas singură, am muncit cât am putut, nu am mers în cârciumi şi nici la cumpărături. Ulei, zahăr şi orez, atât cumpăram.”

După ce necunoscutul a plecat cu banii, femeia s-a dezmeticit şi a sunat la 112, însă era deja prea târziu. Vecinii o compătimesc pe bătrână și spun că o vor ajuta până la următoarea pensie.

Vecin: ”Nu pot să îmi dau seama. Se informează din timp ca să poată să se ducă la persoana respectivă. La ghici nu cred că se duc, să bată la ghici.”

Escrocii cunosc foarte bine psihologia victimei şi ştiu să exploateze dragostea pentru copii.

Vecin: ”Necăjit. Nu are putere, nu are nimic, vai de capul ei. Ferească Dumnezeu. Gândeşte treaba, că e singură şi acolo se bagă. Nu are pe nimeni, plecaţi în străinătate şi asta e treaba.”

Poliţiştii îi caută acum pe suspecți și speră să recupereze măcar o parte din banii femeii.