O britanică și-a abandonat bebelușul pe o stradă din Tenerife, după o ceartă cu iubitul ei

Femeia l-ar fi lăsat acolo după ce s-a certat cu partenerul ei într-un restaurant, informează Mirror.

Bebelușul a fost găsit de oamenii legii după 40 de minute.

„După o ceartă cu partenerul ei, femeia și-ar fi abandonat copilul în vârstă de trei luni pe una dintre străzi și, din cauza faptului că ea consumase și alcool, nu și-a putut aminti locul în care l-a lăsat, în momentul în care a fost întrebată unde este. Polițiștii au aflat ce s-a întâmplat de la tatăl copilului. În urma unor căutări amănunțite, autoritățile au fost informate că un cărucior cu un copil a fost găsit pe stradă. După ce copilul a fost găsit și starea lui de sănătate a fost verificată, i-a fost dat tatălui său”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției spaniole.

