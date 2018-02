O bilă uriașă, din metal a căzut din cer. Alarmați, localnicii s-au întrebat ce este

Câțiva săteni din Peru au dat în urmă cu câteva zile peste o bilă de metal, pe un câmp dintr-o localitate din sud-estul țării. S-au speriat și alarmat după ce au văzut-o căzând din cer, în flăcări, relatează lanacion.com.

Mingea de foc a fost vizibilă pe cer din mai multe zone ale țării și a fost semnalată de mai mulți martori.

Forțele aeriene din Peru au declarat că ar fi vorba despre părți dintr-un satelit care a încetat să mai funcționeze și s-a prăbușit pe Pământ. ”La o primă analiză ar fi vorba despre tancul cu combustibil al unui satelit scos din funcțiune” a explicat un oficial din cadrul Centrului Aerospațial al Forțelor Aeriene din Peru.

Autoritățile din Peru vor cerceta resturile pentru a stabili dacă este vorba despre un satelit rusesc, chinezesc sau american. Totodată localnicii au fost avertizați să nu atingă bila în caz că este radioactivă.



