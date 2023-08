Balena Lolita a murit după 50 de ani de captivitate, chiar înainte de a fi eliberată în Pacific

Îngrijitorii săi se pregăteau să o mute în viitorul apropiat din parcul tematic unde a fost admirată zeci de ani în apele Pacificului, relatează CNN, citează news.ro.

Lolita, an orca whale held captive for over 50 years, has died at the Miami Seaquarium.

The 57-year-old orca, also known as Tokitae or Toki, showed serious signs of discomfort in the last two days and died from an apparent renal condition.pic.twitter.com/j8GXuf0R5P