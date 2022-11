Nava care merge pe uscat, proiect cultural inedit, a ajuns și la Timișoara. Artiștii belgieni sunt pe drumuri de un an

Apariție inedită în vestul țării. Mai mulți artiști belgieni vor să ajungă în acest an cu o navă - instalație artistică - în cele trei orașe care vor fi Capitale Europene ale Culturii, anul viitor.

Au trecută deja prin Veszperm din Ungaria, și aseară au ajuns la Timișoara. Punctul final este orașul Elefsina din Grecia.

Imaginile au fost surprinse într-un sat din judeţul Timiș. Artiștii de la TimeCircus au ajuns acum o săptămână în România, la Cenad. "Nava" cu care călătoresc, denumită "Landschip", nu are motor, așa că trebuie trasă ori împinsă. Merg pe drumuri secundare, astfel încât să nu încurce prea mult traficul.

Griet Wils – artist: „Este destul de dificil pentru că are trei tone jumătate, dar are roți mari, așa că atât timp cât șoseaua este plată, este destul de bine, dar dacă este coastă, avem nevoie de ajutor ”

În toată această călătorie, oamenii din satele pe care le vizitează le vin în ajutor.

Griet Wils – artist: „Când am intrat în România, pe la graniță, la Cenad, am fost primiți de localnici, și de atunci am primit mult ajutor, în mai multe orașe, ne-au găzduit, ne-au ajutat cu transportul, localnicii, ne-au adus mâncare.”

Sunt 12 artiști belgieni care au plecat din Anvers, Belgia. Vor să ajungă în toate capitalele europene ale culturii de anul viitor.

Bram Soli – artist: „Cea mai bună metodă de a călători este să întâlnești oameni, și îi întâlnești doar când mergi pe jos. Chiar și mersul pe jos este prea rapid, așa că am zis să construim Landschip, care este destul de grea și înceată, care ne provoacă să îi rugăm pe oameni să ne ajute ”

Instalația artistică poate fi observată de aproape în centrul Timișoarei, până miercuri.

Anderka Iancea - purtător de cuvânt Centrul de Proiecte al Primăriei Timișoara: „O vor lăsa aici, în piaţa Libertății, doar ca oamenii să o vadă. Ăsta este și actul lor, nu fac altfel de spectacole, ci vor doar ca lumea să îi vadă și să îi implice. În călătoria lor spre Timișoara, în toate satele prin care au mers, i-au rugat pe oameni să îi ajute să tragă această căruță”

Deja mulți curioși și-au făcut apariția.

Student turc: „Știu că Timișoara va fi capitală europeană a culturii, însă am fost șocat când i-am văzut că au venit aici. Este un lucru minunat”.

Toată călătoria artiștilor durează un an de zile. Destinaţia finală de anul acesta este orașul Elefsina din Grecia.

