Nardul, planta rară care simbolizează iubirea profundă și devotamentul. Cum apare în Biblie

Nardul este o plantă, menționată în Biblie, atât în Cântarea Cântărilor, cât și în Evanghelii, în episoadele în care femeile Îl ung pe Iisus cu mir. 

Anca Lupescu

Nardul este o plantă rară cu un miros puternic și distinct, ca al unui ulei esențial, care persistă pe piele și păr. Se crede că acesta are și proprietăți medicinale.

Ce este nardul și de ce era considerat atât de valoros

Nardul (Nardostachys jatamansi) este o plantă perenă din Himalaya (familia Caprifoliaceae). Planta și uleiul ei sunt folosite din cele mai vechi timpuri în medicina tradițională, iar uleiul, extras din rizomii lemnoși, este utilizat ca parfum și în ceremonii religioase. Specia este considerată pe cale critică de dispariție, potrivit Listei Roșii IUCN a speciilor amenințate, conform Britannica.

Deoarece din fiecare rădăcină se poate obține doar o cantitate mică de ulei, iar recoltarea se face manual, și pentru că Himalaya se aflau la mare distanță de zona în care a trăit Iisus, nardul era un produs foarte rar și extrem de scump în Orientul Mijlociu antic.

Era foarte apreciat pentru proprietățile sale aromatice și medicinale de către greci, romani și egipteni. În vremea lui Iisus, nardul era atât de valoros încât cantitatea folosită de Maria Magdalena pentru a-I unge capul și picioarele ar fi costat echivalentul salariului mediu pe un an întreg.

Momentul în care nardul a fost folosit pentru Iisus Hristos

Nardul este una dintre cele mai puternice substanțe aromatice menționate în Biblie. În Ioan 12:3, Maria unge picioarele lui Iisus cu nard curat. Obținut din planta Nardostachys jatamansi, nardul era adus din regiunile Himalaya, din Nepal și nordul Indiei.

Nardul în Biblie: pasaje importante

Ioan 12:3 – Maria unge picioarele lui Iisus. Maria a luat aproape o jumătate de litru de nard curat, un parfum scump, l-a turnat pe picioarele lui Iisus și I le-a șters cu părul ei. Casa s-a umplut de mirosul parfumului.

Folosirea unui ulei atât de valoros nu a fost doar un act de generozitate, ci și unul cu sens profetic, legat de pregătirea pentru înmormântare. Iuda a criticat gestul din cauza costului, însă Iisus l-a apreciat ca fiind unul cu semnificație spirituală.

Marcu 14:3 – Vasul de alabastru. O femeie a venit cu un vas de alabastru plin cu parfum foarte scump, din nard curat. A spart vasul și a turnat parfumul pe capul lui.

Cântarea Cântărilor 1:12; 4:13–14. Nardul apare ca simbol al iubirii: „Cât timp regele era la masă, parfumul meu și-a răspândit mireasma.” „Plantele tale sunt ca o grădină... cu tot felul de arbori aromatici... inclusiv nard.”

Aceste pasaje leagă nardul de iubire și de apropierea dintre doi oameni.

Nardul – simbol al iubirii, credinței și sacrificiului

Datorită valorii sale, nardul simboliza dăruirea totală. Gesturile femeilor din Evanghelii au fost considerate excesive, dar Iisus le-a numit frumoase. A fost o formă de închinare costisitoare.

Iisus leagă direct gestul de moartea Sa apropiată. În tradiția evreiască, mirodeniile și uleiurile erau folosite la înmormântare. Nardul anticipa acest moment, conform gracefiber.

Deși nu era inclus în uleiul sfânt din Exod, nardul era folosit în contexte regale. Ungerea lui Iisus cu nard sublinia statutul Său de rege și preot.

În Iudeea secolului I, 300 de dinari reprezentau salariul anual al unui muncitor. Nardul era transportat pe rute comerciale speciale și păstrat în vase de alabastru pentru a-și menține aroma. Era un produs rar și de lux.

Semnificația gestului de ungere în Biblie

Într-un context dominat de bărbați, gestul femeilor de a-L unge pe Iisus era neobișnuit. Acțiunile lor au avut un rol profetic, în contrast cu trădarea lui Iuda.

Mireasma nardului care a umplut încăperea avea și o semnificație simbolică. În lumea antică, mirosul era legat de memorie și prezență. Apostolul Pavel folosește aceeași idee când spune că oamenii sunt „mireasma lui Hristos”.

Nardul provine din rădăcini ascunse, ceea ce îl face un simbol al credinței care crește în tăcere. Maria a arătat o dăruire totală, iar nardul devine astfel un simbol al unei credințe care implică sacrificiu și asumare.

Ce transmite acest simbol credincioșilor de astăzi

Nardul era comercializat pe rutele antice care legau India, Himalaya și lumea mediteraneană. Costul ridicat era determinat de raritatea sa, de dificultatea recoltării și de distanțele mari necesare pentru a ajunge în regiuni precum Iudeea și Galileea. Din cauza prețului, nardul era rezervat pentru ocazii speciale, evenimente ale claselor înalte sau ritualuri religioase.

Descoperirile arheologice din Orientul Apropiat antic au scos la iveală vase mici de alabastru, sigilate, folosite pentru depozitarea parfumurilor și uleiurilor aromate, confirmând descrierile biblice (Marcu 14:3).

În Vechiul Testament, în Cântarea Cântărilor, nardul simbolizează o afecțiune profundă și intimă. În Noul Testament, el exprimă devotamentul față de Hristos. Ungerea descrisă în Marcu 14 și Ioan 12 este considerată un act de iubire totală, care arată recunoașterea valorii lui Iisus.

Ucenicul Iuda Iscarioteanul a pus sub semnul întrebării valoarea darului Mariei, sugerând că ar fi putut fi vândut pentru a ajuta săracii (Ioan 12:5).

Iisus a susținut însă gestul ei, arătând că actele de cinstire nu trebuie judecate după criterii economice (Ioan 12:7-8). Ideea subliniată este că jertfa făcută din iubire este plăcută lui Dumnezeu, conform biblehub.

Iisus a interpretat gestul Mariei ca o pregătire pentru înmormântarea Sa (Marcu 14:8). În Iudeea secolului I, uleiurile parfumate erau folosite în mod obișnuit în ritualurile funerare. Prin ungerea cu nard, Maria a contribuit, fără să știe, la prefigurarea morții și îngropării lui Hristos, urmate de înviere.

Relatările din Marcu și Ioan menționează că parfumul a umplut întreaga casă (Ioan 12:3).

Această imagine sugerează că rugăciunea și închinarea sinceră se ridică asemenea unui miros plăcut înaintea lui Dumnezeu (Apocalipsa 8:3-4). Ea arată că un suflet dedicat lui Hristos influențează și transformă mediul din jur.

